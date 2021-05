Disastro a Città del Messico, crolla il ponte al passaggio della metropolitana: almeno 20 morti – Il video

Sono almeno 20 le vittime accertate nell’incidente ferroviario avvenuto alle 22:30 locali a Città del Messico, dove un convoglio della metropolitana è rimasto coinvolto nel crollo di un ponte sopraelevato. Decine di persone sono rimaste ferite. Il fatto è accaduto nei pressi della stazione Olivos, a sud della capitale messicana. Stando alle prime ricostruzioni il ponte su cui viaggiava il treno sarebbe crollato lasciando i vagoni a mezz’aria fino all’arrivo dei soccorsi. In un’intervista ai giornalisti accorsi sul posto, la sindaca della città Claudia Sheinbaum ha riferito che tra le vittime ci «sono anche minori». I soccorritori stanno lavorando alla messa in sicurezza dell’area dopo aver essersi fermati per alcune ore a causa del rischio di ulteriori crolli.

Video: Twitter/@[email protected]

