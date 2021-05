Salernitana a un passo dalla Serie A: assembramenti durante la festa dei tifosi fuori dallo stadio – Il video

Le immagini dei tifosi in delirio dopo la vittoria per 2-0 sull’Empoli

Una festa color granata, come i fumogeni accesi dai tifosi della Salernitana che grazie alla vittoria per 2-0 contro l’Empoli sono a un passo dalla promozione in Serie A dopo 22 anni dall’ultima volta nella massima divisione. Le immagini arrivano a pochi giorni dalle polemiche sugli assembramenti visti in occasione della festa scudetto dell’Inter in piazza del Duomo. Fuori dallo stadio comunale Arechi, centinaia tra tifosi e appassionati si sono dati appuntamento per celebrare il successo della loro squadra di calcio. Violazioni delle norme sui contagi si sono verificati anche un’ora dopo il triplice fischio, all’uscita del pullman della squadra dallo stadio.

Video: Instagram/tuttosalernitanaofficial

