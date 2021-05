Afghanistan, attacco fuori da una scuola a Kabul: almeno 40 vittime e oltre 50 feriti – Le immagini

Le vittime sono per lo più giovani studentesse. Nessun gruppo ha ancora rivendicato l’attentato. Per le autorità il numero dei morti è destinato a salire

Sono almeno 25 le persone morte, e altre 52 ferite, dopo un attacco avvenuto fuori da una scuola a Kabul. Le tre esplosioni sono state registrate nel distretto di Dasht-e-Barchi, a ovest della capitale afghana, mentre i residenti stavano facendo acquisti per la festa musulmana di Eid al-Fitr che la prossima settimana segnerà la fine del mese di digiuno del Ramadan.

Le vittime sono in maggioranza giovani studentesse e al momento nessun gruppo ha rivendicato l’attacco. Secondo le autorità il bilancio dei morti sarebbe molto più alto. L’attacco arriva a meno di un mese dall’annuncio fatto dagli Stati Uniti sul ritiro di tutte le truppe americane entro l’11 settembre. Nell’ultima settimana i talebani hanno lanciato offensive nel sud e nel nord del Paese. Mentre la scorsa settimana un’autobomba nella provincia di Logar, a sud di Kabul, ha ucciso più di 20 persone.

Inoltre, secondo indiscrezioni pubblicate dal Wall Street Journal, la Nato avrebbe chiesto a Washington di rallentare le operazioni di ritiro. In risposta, i dirigenti Usa avrebbero riferito che la partenza potrebbe essere rimandata di due settimane o poco più per assecondare le richieste degli alleati. A complicare una situazione già instabile, con i Talebani che rifiutano di sedersi ai tavoli per i colloqui di pace, anche il fatto che la Turchia, da anni preposta alla sicurezza dell’aeroporto di Kabul, ha detto agli Usa e alla Nato che anche le sue truppe potrebbero andarsene. L’eventuale partenza dei militari di Ankara, dopo l’iniziale impegno a restare sino al ritiro della coalizione, potrebbe indurre alcuni Paesi occidentali a riconsiderare i piani per mantenere aperte le ambasciate nella capitale senza una forza internazionale all’Hamid Karzai International Airport.

Leggi anche: