Inter, fuori da San Siro centinaia di tifosi pronti per la festa scudetto. Sala: «Mi auguro che tutto funzioni al meglio» – I video

Tra mascherine, tamburi e bandiere, i fan dell’Inter sono pronti a dare il via ai festeggiamenti. Club e autorità invitano a rispettare le norme anti-Covid

Sono già oltre un migliaio i tifosi nerazzurri fuori da San Siro, nella zona del “Baretto”, ad attendere il passaggio della squadra di Antonio Conte per festeggiare la vittoria del 19° scudetto, prima della gara con la Sampdoria. Tra cori, tamburi e bandiere, in larga parte con mascherina e discretamente distanziati, la tifoseria nerazzurra è pronta a celebrare il successo di Lukaku e compagni. Schierate le forze dell’ordine per contenere eventuali disordini.

«Siamo attenti e io mi auguro che tutto funzioni al meglio», ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della giornata che vede Milano protagonista da una parte con la festa scudetto dei nerazzurri e dall’altra con la manifestazione per chiedere l’approvazione del Ddl Zan. «Quello che penso è che prefetto e questore abbiano agito preventivamente al meglio, poi il tema è anche il comportamento di tutti i cittadini». Ripetuti gli appelli di club e autorità a rispettare le norme anti-Covid.



