Ddl Zan, al via la manifestazione a Milano. All’Arco della Pace anche cantanti e politici di centrodestra. Lo slogan: «Il tempo è scaduto»

Poco prima delle 15.30 è cominciata a Milano la manifestazione a sostegno del Ddl Zan, la legge contro l’omotransfobia che porta il nome del deputato Alessandro Zan e che negli ultimi giorni ha portato allo scontro di fuoco tra Fedez e la Rai (accusata di aver tentato di “modificare” il suo discorso al Concertone del 1° maggio). Una legge contrastata dal centrodestra, Lega e Fratelli d’Italia in primis, e che ha ricevuto, invece, il sostegno di alcuni esponenti politici di Forza Italia come Elio Vito che oggi, insieme alla senatrice Alessandra Maiorino del M5s (intervistata due giorni fa da Open), è sceso in piazza. Presenti cantanti e artisti come Paola Turci, Coma Cose, Gaia, Malika Ayane e Lella Costa.

In piazza anche Malika, la ragazza cacciata di casa perché lesbica

Sono attesi gli interventi di Malika, la ragazza cacciata di casa perché lesbica, e di Jean Pierre, il giovane aggredito a Roma solo perché stava baciando il suo ragazzo come raccontato da Open. Presenti anche Valentina Petrillo, atleta transgender ipovedente che andrà alle paralimpiadi di Tokyo, e Martina ed Erika, le fondatrici della pagina “Le perle degli omofobi”: una coppia di ragazze prese di mira, quotidianamente, con insulti e minacce di morte. Non parteciperà, invece, il sindaco di Milano, Beppe Sala, poiché a lavoro con questura e prefettura per monitorare la festa prevista fuori San Siro con i tifosi dell’Inter (l’obiettivo è evitare quanto accaduto il 2 maggio, in piazza Duomo a Milano, dove si sono radunati 30mila tifosi in barba a ogni norma anti-Covid). Sala, ad ogni modo, ha annunciato che, qualora venisse riconfermato sindaco del capoluogo lombardo, nominerà un delegato per le politiche contro le discriminazioni.

Attesa per Fedez e Francesca Pascale

Non si esclude, poi, la presenza di Fedez (grande sostenitore del ddl Zan) e di Francesca Pascale, l’ex compagna di Silvio Berlusconi. Da sempre in prima linea per i diritti civili, ha annunciato che – dopo le parole di Antonio Tajani – non voterà più Forza Italia. Intanto la manifestazione – fortemente voluta dal portavoce dei Sentinelli di Milano Luca Paladini – inizialmente prevista in piazza della Scala, è stata spostata all’Arco della Pace poiché si prevede un ampio afflusso di persone. Lo slogan della manifestazione è “il tempo è scaduto”. Il riferimento, nemmeno troppo velato, è anche all’ostruzionismo della Lega, e in particolare allo scetticismo del presidente della Commissione Giustizia al Senato Andrea Ostellari, che non ha agevolato la calendarizzazione del ddl Zan in queste settimane, facendo perdere del tempo prezioso alla legge contro l’omotransfobia.

La posizione del centrodestra

In realtà il centrodestra di governo aveva tentato un’apertura alla legge Zan anche se poi, testo alla mano, ha fatto un passo indietro persino chi sarebbe stato pronto a un dialogo o a una trattativa per trovare un punto comune. Da una parte il testo del centrodestra, composto di soli tre articoli, prevede un aumento delle pene in caso di discriminazione e violenza, dall’altra cancella il gender e l’identità di genere. Interviene, poi, sulle aggravanti generiche per futili motivi ma non sulla legge Mancino, come invece fa il ddl Zan. «Un attacco alla Legge Mancino», tuona il promotore della legge. Circostanza che viene confermata a Open da una fonte autorevole di Forza Italia in Senato: «Molti collegi sono contrari alla legge Mancino perché pensano non sia stata una buona legge», ci confida.

E allora come mai il centrodestra è passato dal dire “il ddl Zan non è una priorità” a “presentiamo anche noi una contro-proposta”? La stessa fonte ammette a Open che, «per fortuna» si è compreso che continuare sulla linea di evitare il dibattito in Commissione avrebbe rischiato di «creare un boomberang che si ritorceva contro tutti» considerando anche «le polemiche che si erano sollevate nel nostro Paese» negli ultimi giorni. Un testo, quello del centrodestra di governo, che non parla mai di Giornata contro l’omofobia: quella va cancellata e tenuta fuori dalle scuole, per Lega e per una parte di Forza Italia.

