Sanremo, intervista ai Coma_Cose: «Sarà un Festival vintage. E ci calzerà a pennello» – Il video

«Avevamo voglia di guardare la nostra vita con occhi diversi e dirci: siamo grandi. E adesso?». Tra i primi artisti a salire sul palco della nuova edizione del Festival di Sanremo ci saranno i Coma_Cose, il duo di Milano che a partire dall’uscita di Hype Aura nel 2019 hanno conquistato fette sempre più larghe di pubblico. Perfettamente in bilico tra musica indie, pop e hip hop, tra gusto contemporaneo e anima retrò, Fausto Lama e California (all’anagrafe Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano) portano all’Ariston il brano Fiamme negli occhi.

La canzone fa parte del loro ultimo lavoro, Nostalgia, che uscirà il 16 aprile per Asian Fake. Scritto nell’anno del Coronavirus e dei lockdown, il loro «è un disco introspettivo, dove c’è meno città, meno vita all’aria aperta e più autoanalisi». Un’opera che nasce dalla volontà di fare i conti con il proprio punto d’arrivo, attraversata da due parole chiave: «”Nostalgia”, per le fasi della vita che non torneranno, e “perdono“, per lasciare andare le cose che ci tormentano da troppo tempo».

Speciale Sanremo 2021

