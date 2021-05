Brasile, Bolsonaro guida la parata delle moto per la festa della mamma: «Non vi costringerò mai a restare chiusi in casa» – Il video

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha guidato una massiccia carovana di motociclisti a Brasilia in occasione della festa della mamma, iniziativa promossa dai sostenitori del suo governo, sotto pressione per la gestione della pandemia da Coronavirus che finora nel Paese ha ucciso 420 mila persone. Protetto dalle forze di sicurezza, Bolsonaro ha lasciato la sua residenza ufficiale assieme a centinaia di motociclisti e ha visitato per un’ora il centro della capitale. Poi, al ritorno, ha detto davanti ai suoi seguaci: «L’anno scorso abbiamo avuto un problema molto grave che nessuno si aspettava, la pandemia. Ma a poco a poco stiamo vincendo. Potete starne certi, come capo supremo delle forze armate prometto che il mio esercito non vi costringerà mai a restare chiusi in casa». Bolsonaro si è quindi concesso un bagno di selfie e ha stretto la mano a decine di persone, molte delle quali – proprio come lui – non indossavano la mascherina.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

