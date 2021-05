Notte di scontri in Medio Oriente, oltre 250 razzi colpiscono Israele: raid dell’esercito su 130 obiettivi, tra le vittime anche bambini

La tensione si accumulava da settimane: gli sfratti nel quartiere di Gerusalemme Est, Sheikh Jarrah, per lasciare spazio ai coloni ebrei, la folta presenza di soldati israeliani nella Spianata delle Moschee, per reprimere le proteste culminate nell’ultimo venerdì di Ramadan. Ieri, alle 18 ora locale, è scaduto l’ultimatum di Hamas ed è iniziato il conflitto tra palestinesi e israeliani. Gli scontri si sono protratti per tutta la notte, provocando la morte di circa 25 persone, di cui una decina erano bambini, nella Striscia di Gaza.

Clashes in Hebron EPA/ABED AL HASHLAMOUN | Scontri tra l’esercito israeliano e i manifestanti palestinesi a Hebron

L’operazione lanciata dalle forze armate israeliane ha preso il nome di “Guardiano delle mura” e, come annunciato dai vertici militari, proseguirà per diversi giorni. Al momento, l’aviazione di Israele avrebbe messo a segno il bombardamento di 140 obiettivi militari a Gaza. È la reazione agli oltre 250 razzi che, partiti dai territori palestinesi, hanno raggiunto Israele senza, tuttavia, causare vittime. Hidai Zilberman, ufficiale delle Idf, le Forze di difesa israeliane, ha dichiarato: «Continueremo ad agire con vigore contro Hamas e altre organizzazioni terroristiche».

«Hamas – ha aggiunto Zilberman – è responsabile di ciò che sta accadendo e ne sopporterà le conseguenze». A Gaza, in tutta risposta, è stata allestita una sala di comando comune da cui orchestrare l’operazione “Spada di Gerusalemme”. La mattina di oggi, 11 maggio, i lanci di razzi da parte araba si sono concentrati su Ashkelon città di 100mila abitanti molto vicina al confine con Gaza, nel distretto Sud di Israele. Un missile ha colpito un immobile abitato, ferendo due genitori e i loro due figli. Poco distante, un altro razzo ha ferito altri due israeliani: tutti e sei sono stati trasportati al Barzilay Medical Center e non rischiano di perdere la vita.

«Gerusalemme ha chiamato, Gaza ha risposto» è lo slogan di un video dell’ala militare di Hamas che circola sul web. Intanto, la guerriglia interna alle città israeliane si è diffusa al di fuori di Gerusalemme. Nella notte, a Lod, cittadina a Est di Tel Aviv, i cittadini arabi hanno attaccato i residenti ebrei in due rioni della città. Negli scontri due manifestanti palestinesi sono stati feriti da colpi di arma da fuoco: uno di loro, poco dopo, è morto in ospedale. I proiettili sarebbero partiti dalla pistola di un cittadino ebreo che temeva di essere linciato dai dimostranti arabi, i quali avevano già preso d’assalto un commissariato di polizia, un museo e un collegio rabbinico.

