Coronavirus, stabili i decessi. Nelle ultime 24 ore sono 262 (ieri 252). Calano gli ingressi in terapia intensiva: 91 (ieri 100)

Il bollettino del 12 maggio

Sono 262 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Un dato ancora in aumento rispetto ai 251 decessi riportati dal bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute di ieri 11 maggio. Per un totale di vittime legato a Covid-19 arrivato a quota 123.544. Anche sul fronte dei contagi la curva segnala un aumento: 7.852 nuovi positivi nelle ultime 24 ore contro i 6.946 di ieri, 5.080 di due giorni fa. Diminuisce invece il numero degli attualmente positivi: 352.422 (ieri 363.859).

La situazione negli ospedali

Secondo quanto riportato dal bollettino nazionale sui dati Covid, scende la pressione delle strutture sanitarie. Sono 91 gli ingressi giornalieri in terapia intensiva, ieri erano stati 100 con l’aumento di 20 unità rispetto al dato di due giorni fa. Il totale di ricoverati in area critica è pari a 1.992. Scende il numero degli ospedalizzati nei reparti di area medica: 14.280 contro i 14.937 di ieri. Arriva a 3.655.112 il totale dei dimessi e dei guariti.

Tamponi e tasso di positività

Il numero dei positivi registrati nelle ultime 24 ore arriva a fronte di 306.744 nuovi tamponi effettuati. In aumento rispetto ai 286.428 della giornata di ieri, per un totale di 61.820.196 test eseguiti dall’inizio del monitoraggio. Per il tasso di positività si registra un leggero aumento: 2,6% rispetto al 2,4% di ieri.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 regione per regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

