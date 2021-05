Checco Zalone batte Laura Pausini, la sua “Immigrato” miglior brano ai David: «Se lo sapevo venivo!» – Il video

«Se lo sapevo venivo!». Checco Zalone non si smentisce mai, neppure dopo aver trionfato agli ultimi David di Donatello con il premio alla “Miglior canzone” grazie a Immigrato, brano portante del suo ultimo film Tolo Tolo, uscito nei cinema nel gennaio 2020. L’artista e comico pugliese, infatti, ha conquistato il riconoscimento superando altri artisti in lizza come Laura Pausini, in gara con Io sì (Seen) e Claudio Baglioni in concorso con Gli anni più belli. «La mia famiglia è lì che dorme: ho vinto!», esclama Zalone in collegamento streaming da casa, dicendo a Carlo Conti che nemmeno i suoi cari si aspettavano la vittoria. «Non gliene frega niente», ha ironizzato l’artista.

Video: Ansa

