Blitz dei carabinieri al compleanno dell’interista Lukaku: in 23 alla festa notturna in hotel, anche diversi compagni di squadra

Blitz in piena notte dei carabinieri di Milano alla festa di compleanno dell’interista Romelu Lukaku, che festeggiava i suoi 28 anni in un hotel in centro. I militari sono intervenuti alle 3 di notte, abbondantemente oltre l’inizio del coprifuoco, dopo aver ricevuto una segnalazione che li ha portati dritti alla sala eventi dell’albergo. Lì i carabinieri hanno beccato altre 23 persone che celebravano il compleanno del belga neroazzurro, tra cui diversi compagni di squadra e il direttore dell’hotel. Diverse le violazioni alle norme anti Covid per cui tutti i presenti rischiano di essere multati.

