Il grande risiko: Conte lascia l’Inter (per il Real Madrid?), pronto Allegri. E Zidane potrebbe prendere la Juve

La priorità del gruppo Suning per la prossima stagione è far quadrare innanzitutto il bilancio. Per il tecnico salentino vuol dire mettere un freno alle ambizioni che aveva nella squadra faticosamente costruita e nel progetto a cui puntava soprattutto in Europa

Si separano le strade di Antonio Conte e dell’Inter fresco di Scudetto. Una rottura secondo la Gazzetta dello sport irrimediabile dopo mesi di tira e molla tra l’allenatore e la società, con quest’ultima fermamente intenzionata a chiudere il prossimo mercato in attivo, anche per far fronte alle perdite pesantissime con la pandemia del Coronavirus. Per Conte questo si è tradotto in un inevitabile ridimensionamento del budget per la prossima stagione, quindi degli obiettivi societari che a questo punto cambiano rispetto a quanto sperato dallo stesso Conte due anni fa al suo arrivo. Come scrive la Gazzetta, il piano della società punta per il prossimo campionato a giocarsi lo Scudetto, ma per la Champions le ambizioni dovranno essere necessariamente ridimensionate.

Dopo l’ultimo prestito incassato da Zhang, ai dirigenti Marotta e Ausilio spetterà la missione complicata di far quadrare il bilancio, condizione prioritaria rispetto ai risultati stagionali, innanzitutto con tagli e cessioni, riduzioni sul monte ingaggi e qualche possibile affare sul mercato, sempre in uscita. Operazioni con cui dovrà fare i conti un nuovo allenatore, salvo clamorosi ripensamenti di Conte dell’ultimo minuto. Difficile che il tecnico salentino ci ripensi, accettando di restare sapendo di giocarsi la prossima Champions con il freno a mano tirato, dopo tutto il lavoro svolto finora.

Il risiko delle panchine

Proprio sulla base di quanto fatto da Conte finora, la separazione non dovrebbe essere traumatica. Al di là dei rimpianti per un progetto che per forza di cose sfumerà, l’addio potrebbe chiudersi con il riconoscimento del lavoro di Conte garantendogli una buonuscita di circa 6 milioni di euro, quindi la metà di quanto avrebbe incassato con l’anno che restava per contratto. E sul futuro della panchina interista i nomi eccellenti sul taccuino di Marotta non mancano.

C’è il disoccupato di lusso Max Allegri, vecchia conoscenza del dirigente interista, ma anche alternative in teoria più economiche come l’ex interista Sinisa Mihajlovic, in uscita dal Bologna e Simone Inzaghi, che sta per salutare Claudio Lotito alla Lazio. Circola anche l’idea di Maurizio Sarri, con tutti i dubbi che il tecnico porta con sé dopo l’esperienza juventina. E Conte? Il tecnico non passerà troppo tempo in vacanza, visto che nel frattempo sta per liberarsi la panchina del Real Madrid che lo accoglierebbe a braccia aperte. Oggi Zinedine Zidane dovrebbe dare l’addio a Florentino Perez, con un biglietto in tasca per Torino, sponda Juventus ovviamente.

Leggi anche: