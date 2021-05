«Ma state scherzando?», La reazione commossa di Sinisa Mihajlovic alla sorpresa della figlia: diventerà nonno – Il video

Sinisa Mihajlovic diventerà presto nonno per la prima volta. La figlia Vittoria, infatti, e il calciatore del Pordenone Alessandro Vogliacco aspettano una bambina. Per comunicare il felice evento al padre, la 23enne ha deciso di immortalare il momento in cui l’allenatore del Bologna apre un pacchetto con una tutina da neonato. Nel video poi pubblicato su Instagram si intravede l’emozione di Sinisa al momento della scoperta. «Ma quest’anno?», chiede Mihajlovic, «ma è tuo? State scherzando? Mi viene da piangere», dice mentre prova a trattenere le lacrime per la gioia.

Video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev

Leggi anche: