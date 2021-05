A Tel Aviv tornano a suonare le sirene. Le immagini del sistema Iron Dome in azione contro i razzi di Hamas

Come annunciato. Appena a Gerusalemme é scattata la mezzanotte Hamas ha iniziato un nuovo attacco con una serie di razzi lanciati verso Tel Aviv. La città é al centro dell’area metropolitana più importante di Israele. Nelle immagini in testa a questo articolo si vede in azione il sistema Iron Dome, Cupola di ferro. In tuta la città hanno cominciato a suonare le sirene e il cielo si è riempito di esplosioni per i razzi intercettati. Nelle scorse ore un canale ufficiale Telegram di Hamas aveva scritto: «Su ordine del comandante Mohammed Deif gli abitanti della città israeliana torneranno a stare su una gamba sola». Un modo di dire per spiegare che gli abitanti di Tel Aviv sarebbero precipatati di nuovo in uno stato di incertezza dovuto al lancio dei razzi. Sul suo account Twitter l’esercito israeliano ha scritto: «Uomini, donne, bambini e anziani sono attualmente nei rifugi».

