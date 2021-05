La Juventus vince la Coppa Italia. Si chiude la prima partita di calcio con i tifosi nello stadio

2-1. Per la Juventus, gol di Kulusevski al 31° e di Chiesa al 73°. Per l’Atalanta gol al 41° di Malinovskiy. Si è chiusa così la finale di Coppa Italia, con la Juve che porta a casa il 14° trofeo di questa competizione, mai nessuna squadra è arrivata a questo risultato. I bianconeri non vincevano questa competizione dal 2018, quando avevano completato un record di quattro trionfi consecutivi inziato dal 2015. Per l’Atalanta, già in finale nel 2019 contro la Lazio, sarebbe stato invece il primo titolo vinto. La partita è stata giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia e per la prima volta dall’ultima chiusura il pubblico è tornato sugli spalti. Presenti 4.300 tifosi, circa il 20% della capienza della struttura.

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus dopo l’addio di Sarri nel 2020, ha commentato il risultato pensando alla prossima stagione: «Certo che mi riconfermerei, io amo allenare questa squadra. È stata una finale degna di questo nome e finalmente con il pubblico. Avevamo la voglia di vincere, ci siamo ricompattati dopo una stagione non buonissima. Abbiamo meritato. Queste vittorie non possono cancellare gli alti e bassi della stagione».

