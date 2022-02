L’Atalanta verso la cessione agli americani di Kkr, la firma a giorni: la famiglia Percassi resta alla guida

L’Atalanta sarebbe vicinissima a passare nelle mani del fondo americano Kkr dalla famiglia Percassi. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’affare sarebbe ormai in dirittura d’arrivo dopo aver trovato l’accordo per la cessione delle quote. Alla famiglia Percassi resterebbe il 45% delle azioni e la gestione del club, con Luca Percassi che rimarrebbe alla guida come amministratore delegato. Il fondo Kohlberg Kravis Roberts, già da tempo interessato all’acquisto di Tim, diventerebbe proprietario dell’Atalanta con almeno il 55% delle azioni – secondo Ansa il fondo americano punterebbe anche all’85% delle quote – acquistate con un investimento a titolo personale attraverso un fondo di riferimento. Secondo il quotidiano sportivo, già il prossimo lunedì sarebbe previsto l’annuncio dell’operazione che parte dalla valutazione dell’Atalanta per 500 milioni di euro.

