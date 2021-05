Olimpiadi di Tokyo, i portabandiera italiani saranno il ciclista Elia Viviani e la tiratrice a volo Jessica Rossi

A portare la bandiera dell’Italia durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo – che si terranno dal 23 luglio all’8 agosto – saranno il ciclista Elia Viviani e la tiratrice a volo Jessica Rossi. A darne notizia è stato il presidente rieletto del Coni, Giovanni Malagò. Si tratta di una coppia di campioni olimpici: Rossi ha vinto la medaglia d’oro nei giochi di Londra del 2012, mentre Viviani ha vinto l’oro a Rio de Janeiro nel 2016.

Jessica Rossi

EPA/VALDRIN XHEMAJ | Jessica Rossi

Jessica Rossi ha commentato: «Sapevo da ieri sera che avrei fatto, assieme a Elia Viviani, la portabandiera dell’Italia a Tokyo. Me lo aveva anticipato al telefono il presidente del Coni Giovanni Malagò. Ma ora che mi dite che la cosa è stata ufficializzata provo una gioia infinita, sono felice, è una cosa fantastica. Per ogni atleta l’apice della carriera è gareggiare all’Olimpiade e io adesso farò la portabandiera. Credo sia il massimo, con me ci sarà tutto il mondo del tiro a volo».

Elia Viviani

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Elia Viviani

Viviani è stato informato durante la 12esima tappa del Giro d’Italia a cui sta partecipando. Malagò ha commentato: «La scelta è andata su due persone che hanno un denominatore comune, due medaglie d’oro olimpiche e due sport che incredibilmente sono discipline che hanno portato quasi 100 medaglie olimpiche al Paese e dal 1896 non avevano mai avuto un portabandiera alle Olimpiadi».

Immagine di copertina: EPA/FRANCK ROBICHON

