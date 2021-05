Oggi il cambio dei colori con le nuove regole, verso l’intera mappa in giallo. Entro il 21 giugno tutta Italia in zona bianca: le tappe

Scatta da questa settimana il nuovo criterio per il cambio dei colori: a pesare sarà più l’incidenza dei casi per 100mila abitanti rispetto all’Indice Rt

Come ogni venerdì anche oggi, 21 maggio, è giorno dei risultati del monitoraggio da parte della Cabina di regia con l’Iss sull’andamento dei dati epidemiologici della pandemia di Coronavirus. I nuovi parametri sul cambio di colore delle Regioni in vigore da questa settimana danno meno peso all’indice Rt, a favore del dato sui ricoveri e l’incidenza dei casi. Le variazioni quindi, come già anticipato ieri, sono ormai consolidate sul passaggio in giallo dell’ultima Regione rimasta in arancione, la Valle d’Aosta. Per la prima volta quindi a livello nazionale tutte le regioni godranno delle misure previste per lo scenario di rischio tra i più bassi.

Le tappe verso la zona bianca nazionale

Quanto alle novità previste dall’ultimo decreto Covid – in vigore dal 18 maggio -, il prossimo 1 giugno alcune zone sperimenteranno la zona bianca. Saranno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna le prime a diventare quelle con il minor tasso di rischio di contagio. La decisione definitiva arriverà se per tre settimane consecutive avranno avuto un’incidenza dei contagi inferiori ai 50 ogni 100 mila abitanti. Dal 7 giugno, salvo stravolgimenti legati all’andamento epidemico, si aggiungeranno altre quattro Regioni: Liguria, Umbria, Abruzzo e Veneto. Così mezza Italia avrà il colore della “normalità”. Un progresso che secondo le proiezioni degli esperti potrebbe portare la quasi totalità delle Regioni verso la zona bianca non oltre il 21 giugno, a pochi giorni dalla fine del coprifuoco serale.

L’andamento delle Regioni

Secondo il criterio per cui 50 casi ogni 100 mila abitanti rendono l’epidemia tracciabile, ad essere sotto controllo per ora sono il Veneto (48/100 mila), Abruzzo (44), Liguria (42), Friuli Venezia-Giulia (29), Sardegna (26) e Molise (21). Quelle che, invece, presentano un’incidenza preoccupante sono Valle d’Aosta (114/100 mila), Basilicata (106), Campania (103) e Toscana (86). Per le restanti il dato è compreso tra i 78 casi di Puglia e Provincia Autonoma di Bolzano e i 52 dell’Umbria.

