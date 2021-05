Palestre, le misure anti-Covid per la riapertura in sicurezza: via libera alla doccia negli spogliatoi e alle lezioni di gruppo

Si torna – quasi – alla normalità. Il nuovo protocollo anti-Covid per la riapertura delle palestre prevede che, da oggi in poi, si possa fare la doccia dopo l’esercizio fisico all’interno degli spogliatoi dove sarà necessario mantenere sempre il distanziamento. Dovrà comunque essere garantito il metro di distanza tra le postazioni e tra le docce, alternandole oppure con pareti divisorie. Servirà munirsi anche di un paio di scarpe di ricambio, di un phon, e di una borsa capiente. Non è permesso condividere i phon o altri oggetti di uso comune. Consentite anche le lezioni di gruppo e quindi non solo più quelle con l’istruttore individuale. Ma sarà necessario prenotarle con netto anticipo così che i partecipanti non siano in misura superiore rispetto a quanto previsto dalle regole sul distanziamento richiesto dal Cts.

Richiesti due metri mentre si sta facendo attività, un metro negli spazi comuni dove resta comunque obbligatorio l’uso delle mascherine tranne quando si sta lavorando. Chi si allena dovrà igienizzare gli attrezzi usati alla fine di ogni esercizio. Le scarpe da indossare duramente l’allenamento dovranno essere diverse da quelle con cui si arriva nella struttura. Le palestre saranno chiamate a registrare tutti i frequentatori della struttura e a mantenere per 14 giorni il registro così da consentire il tracciamento in caso di contagi. Obbligatorio rilevare la temperatura all’ingresso e installare un impianto di aereazione così da assicurare il ricambio d’aria. Intanto però molte palestre sono in grande difficoltà. Si stima che il 30 per cento di queste rischia di non riaprire più.

