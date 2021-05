Nuoto, il record del mondo di Benedetta Pilato: le immagini dei suoi 50 rana agli Europei di Budapest – Il video

Un record in vasca lunga come non si vedeva da anni nel nuoto tricolore. Durante l’ultima edizione degli Europei di Budapest, infatti, Benedetta Pilato ha stabilito il nuovo record mondiale nella specialità dei 50 metri rana. Grazie al tocco della piastra sui 29.30 secondi, la 16enne originaria di Taranto ha infranto il record di 29.5 detenuto dall’americana Lilli King dal 2017. Pilato aveva già superato il tempo iridato nella batteria della semifinale grazie a un crono di 29.5 secondi. Il suo tempo non vale l’accesso alle prossime Olimpiadi di Tokyo, dove i 50 rana non sono distanza olimpica. La giovane atleta parteciperà comunque ai Giochi nei 100 rana grazie al pass ottenuto agli ultimi campionati assoluti di Riccione, in cui ha stabilito il record italiano nonché quarto tempo europeo sulla distanza.

Video: YouTube/@swimcentral

