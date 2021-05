Billboard Music Award, Drake è l’artista del decennio. La clip che celebra il rapper canadese – Il video

Una serie di successi da record e l’innovazione portata nella musica rap hanno permesso a Drake di ricevere il premio come Artist of the Decade agli ultimi Billboard Music Award. L’evento si è tenuto ai Microsoft Teather di Los Angeles. Accompagnato dal figlio Adonis, l’artista canadese, al secolo Aubrey Drake Graham, ha ritirato il premio ringraziando le persone che hanno permesso di guadagnare questo risultato. Partito dai bassifondi di Toronto nel 2009, Drake ha raggiunto la fama venendo inserito nelle classifiche Billboard per ben nove volte, conquistando il maggior numero di citazioni nella Top 10 della Hot 100.

Video: Instagram/@champagnepapi

Leggi anche: