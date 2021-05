Coronavirus, 166 decessi in 24 ore (ieri 110). Stabili gli ingressi in terapia intensiva, in netto calo il tasso di positività

I ricoverati negli ospedali sono 8.557 (ieri 8.950, -59) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 1.323 pazienti (ieri 1.382, -393)

Il bollettino del 25 maggio

Oggi sono +3.224 i casi di Coronavirus in tutta Italia contro i +2.490 di ieri. Il totale dei contagiati è salito a 4.197.892, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Le vittime oggi sono 166 contro le 110 di ieri per un totale di 125.501 decessi dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 268.145, ieri 276.439.

I dati di oggi 25 maggio 2021

La situazione negli ospedali italiani

I ricoverati negli ospedali sono 8.557 (ieri 8.950, -59) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 1.323 pazienti (ieri 1.382, -393). Gli ingressi in rianimazione oggi sono 46, ieri 48. In isolamento domiciliare si trovano 258.265 persone (ieri 266.107), i guariti e i dimessi oggi sono 3.804.246 (ieri 3.792.898, +11.348 nelle ultime 24 ore).

Tamponi e tasso di positività

I tamponi eseguiti nell’ultima giornata sono 252.646 contro i 107.481 di ieri. Il totale dei test, dall’inizio del monitoraggio, è salito a 64.918.613. Il tasso di positività, invece, oggi è dell’1,3 per cento contro il 2,2 di ieri.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 regione per regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

