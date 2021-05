Un neonato, un bambino e una donna. Open Arms pubblica le foto di tre corpi di migranti: «A nessuno importa»

Tre foto. Tre corpi di migranti abbandonati, tutti sulla spiaggia. Uno è quello di un neonato, l’altro quello di un bambino e l’altro ancora quello di una donna. Tutti sono sulla spiaggia di Zuwara, in Libia. A pubblicarle in un tweet Oscar Campos, il fondatore della Ong Open Arms. Per commentare queste immagini solo una frase: «Sono ancora sotto shock per l’orrore della situazione, bambini piccoli e donne che avevano solo sogni e ambizioni di vita. Sono stati abbandonati su una spiaggia Zuwara per più di tre giorni. A nessuno importa di loro». Nei scorsi giorni, proprio da Zuwara era partita una nave con a bordo circa 90 persone. A largo di Sfax, davanti alle coste delle Tunisia, la nave aveva fatto naufragio. Non si conoscono ancora le dinamiche esatte. Di tutte le persone a bordo, solo 33 si sarebbero salvate. Le altre sarebbero tutte andate disperse in mare. La nave era partita dalla spiaggia di Zuwara insieme ad altre imbarcazioni, che avevano lasciato le coste del Nord Africa sfruttando una finestra di bel tempo.

