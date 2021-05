Violenza sessuale, il manager Di Fazio è indagato per abusi anche su altre due giovani con lo stesso modus operandi

Peggiora il quadro d’accuse intorno ad Antonio Di Fazio, l’imprenditore a capo dell’azienda Global Farma finito in carcere lo scorso 22 maggio per sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni per gli abusi su una studentessa di di 21 anni risalenti allo scorso 26 marzo. Di Fazio è ora indagato per almeno altri due episodi di abusi sessuali nei confronti di due giovani, ascoltate lunedì 24 maggio in Procura a Milano. Anche in questo caso, il 50enne avrebbe compiuto le violenze seguendo lo stesso “schema” – somministrandogli, cioè, Bromazepam di nascosto.

Il bilancio comunque parrebbe destinato ad aggravarsi: altre donne sono state ascoltate o saranno sentite nei prossimi giorni (sarebbero almeno 6 i casi in totale), perché l’archivio fotografico ritrovato nei suoi dispositivi è vastissimo. Una delle ragazze ascoltate lunedì aveva sostenuto di essere stata sequestrata in casa per settimane. L’inchiesta viaggia a ritmo serrato: già domani, 29 maggio, potrebbe essere sentita l’ex moglie di Di Fazio che denunciò abusi in passato, mentre alcune ragazze sarebbero spaventate e fanno fatica a parlare di quanto è accaduto. Di Fazio è al centro anche di un altro filone d’inchieste per alcuni movimenti bancari sospetti, e che celerebbero l’ombra della ‘ndrangheta.

