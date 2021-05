Ancora un incidente sul lavoro, due operai sono morti di asfissia in un’azienda del Pavese

Due operai sono rimasti uccisi a causa della rottura di un tubo del vapore nell’azienda dove lavorano a Villanterio, in provincia di Pavia. I due lavoratori, un 50enne di Copiano e un 51enne appena assunto tramite agenzia interinale, svolgevano diverse mansioni in un’azienda specializzata nella lavorazione di scarti animali per la produzione di farine per mangimi. Stando alle prime ricostruzioni, i due operai sono stati colpiti dai vapori emessi da una tubatura saltata all’improvviso e sarebbero morti per asfissia. Subito dopo la rottura del tubo si è infatti sprigionata una nube tossica e i due lavoratori potrebbero aver respirato ammoniaca o un altro gas velenoso. Stando alla versione dei fatti più accreditatao, uno dei due, che era accanto alla vasca, si è sentito male. Il collega è subito intervenuto per soccorrerlo, ma a sua volta ha perso i sensi. E quando sono arrivati i soccorsi i due erano già privi di vita.

