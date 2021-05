Miami, tre uomini sparano sulla folla a un concerto: due vittime e 25 feriti

Sono due le persone sono rimaste uccise, e 25 ferite, dopo che tre uomini armati hanno sparato contro gli spettatori che assistevano a un concerto in un locale a Miami, in Florida. Lo riportano i media locali. L’episodio è avvenuto in una sala da biliardo. Alcuni degli ospiti erano fuori ad aspettare di entrare quando una Nissan bianca si è fermata davanti all’entrata. Tre persone non ancora identificate sono scese dal Suv con fucili d’assalto e pistole e hanno iniziato a sparare sulla folla.

«Ogni weekend è la stessa storia. Si tratta di un atto mirato, non è sicuramente casuale», ha detto il capo della polizia di Miami, Alfredo Ramirez. Si tratta infatti della seconda sparatoria nella città della Florida in questo fine settimana. Nella notte tra venerdì e sabato una persona è stata uccisa e altre sei ferite nella zona di Wynwood. «Questi sono omicidi a sangue freddo», ha aggiunto ancora il Ramirez. «Le mie condoglianze alle famiglie delle vittime».

Leggi anche: