La passeggera fuori controllo sul volo Ryanair risponde alle polemiche: «Io la vita me la godo» – Il video

La donna è stata denunciata dopo essere andata in escandescenze a bordo di un aereo Ryanair di ritorno da Ibiza. Non avrebbe voluto indossare correttamente la mascherina né rispettare il distanziamento

«Le persone che hanno creato gruppi e inviato il mio video avranno conseguenze legali, sta già indagando la polizia postale. Saranno citate in giudizio, avranno conseguenze belle toste, non è una cosa regolare. La cosa che mi rammarica è il fatto che, al rientro da Ibiza, evidentemente quella persona è troppo frustrata o troppo sfigata […] Io non mi nascondo dietro un cellulare o una tastiera, io la vita me la godo». A parlare, in una storia pubblicata su Instagram, è la donna, di Bari, che martedì 25 maggio ha scatenato il caos su un volo Ryanair partito da Ibiza e diretto all’aeroporto Orio al Serio di Bergamo.

Cosa è successo

Denunciata la passeggera fuori controllo sul volo Ryanair. Cosa prevede il protocollo per la sicurezza – Il video – Open

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Tutto è cominciato quando qualcuno dei presenti le avrebbe chiesto di rispettare il distanziamento e di utilizzare correttamente la mascherina anti-Covid. La donna, a quel punto, è subito andata in escandescenze urlando, insultando, tirando calci, sputando verso alcuni di loro e avendo un diverbio piuttosto accesso con lo steward. Una volta atterrata a Bergamo, è stata denunciata dalla Polizia di frontiera. Avrebbe potuto rischiare l’arresto oltre a vedersi recapitare una richiesta di risarcimento dei danni nel caso in cui il comandante avesse dirottato l’aereo per farla scendere. Cosa che, però, non è avvenuta: ora rischia di essere denunciata dai passeggeri protagonisti del video, specialmente dalla donna a cui ha prima tirato i capelli e che poi ha offeso con epiteti irripetibili. La passeggera fuori controllo alternava parole in italiano ad altre in dialetto pugliese ad altre ancora in inglese, salvo poi dire: «Siamo in un Paese democratico e io parlo quanto ca**o mi pare».

Video da FACEBOOK/SELVAGGIA LUCARELLI

Leggi anche: