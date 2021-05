Euro 2020, la Nazionale Under 21 non riesce a superare il Portogallo. Niente semifinale per gli Azzurrini

«Credo sia giusto fare i complimenti agli avversari, ma anche ai miei ragazzi. Questa sera hanno mostrato il solito grande cuore». Con queste parole Paolo Nicolato, il ct della nazionale italiana Under 21, ha chiuso l’avventura degli Europei. Gli azzurrini si fermano qui, ai quarti di finale. La partita contro il Portogallo si è giocata allo Stadion Stožice di Lubiana in Slovenia. I 90 minuti sono finiti 3-3. Il biglietto per i tempi supplementari è stato staccato da Patrick Cutrone che è riuscito a segnare un gola all’89°. I due gol del Portogallo, segnati da Jota e Francisco Conceiçã hanno chiuso la partita. Oltre a Cutrone gli altri gol azzurri sono stati firmati da Tommaso Pobega e Gianluca Scamacca.

Nicolato ha spiegato dopo la partita che per molti di questi ragazzi ora si chiude un ciclo, visto che supereranno l’età per poter giocare nell’Under 21: «Questa, fra l’altro, era una serata particolare. L’ultima per molti di loro. Ci lasciano in eredità una grande prova. Abbiamo mostrato il solito carattere. Non ho rimpianti, non ho nulla da rimproverare. Sono contento. Si chiude un ciclo, ma qui ci sono ragazzi che sanno cosa significhi indossare la maglia azzurra».

