Israele, Isaac Herzog eletto nuovo presidente. Stasera l’annuncio del nuovo governo senza Netanyahu

L’ex presidente del partito laburista succede a Reuven Rivlin e rimarrà in carica per sette anni

La Knesset, il parlamento israeliano, ha eletto oggi Isaac Herzog come nuovo presidente del Paese. Con 87 voti, Herzog ha superato l’altra candidata, Miriam Peretz, rimasta ferma a 26 voti. Herzog, figlio del sesto presidente d’Israele, succede così a Reuven Rivlin. A capo dell’agenzia di stampa Jewish Agency, Herzog era stato presidente del partito laborista israeliano, e leader dell’opposizione. L’ex ministro delle politiche sociali entrerà quindi in carica il prossimo 9 luglio per un mandato di 7 anni. L’elezione di Herzog arriva in un delicato momento politico in cui la coalizione di maggioranza formata dal centrista Yair Lapid e l’uomo dell’estrema destra, Naftali Bennett, sta cercando di chiudere l’accordo finale per poi sciogliere (al massimo entro la mezzanotte di oggi) la riserva con il presidente Rivlin.

Leggi anche: