Coronavirus, 73 vittime e 22 ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Tasso di positività in forte calo: 1,2% (-0,9%)

Il bollettino del 4 giugno

Sono 2.557 i nuovi casi da Coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 1.968, e il giorno prima ancora 2.897. Secondo i dati della Protezione civile e del ministero della Salute, nell’ultima giornata sono invece state 73 le nuove vittime, ieri 59, e il giorno prima 62. Per un bilancio di decessi è salito a 126.415.

La situazione negli ospedali

Le persone complessivamente ricoverate negli ospedali sono ad oggi 6.324. Di queste, 5.488 si trovano in area non critica (ieri 5.717). Mentre 836 sono in terapia intensiva (ieri 892). Gli ingressi delle ultime 24 ore in rianimazione sono invece stati 22 (ieri 24).

Tamponi e tasso di positività

Dall’inizio della pandemia sono stati analizzati 66.938.917 tamponi. Di questi, 220.939 sono stati effettuati nelle ultime 24 ore, contro i 97.633 di ieri. Il tasso di positività è cosi sceso dal 2 all’1.2%.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

