Coronavirus, diminuiscono i decessi nelle ultime 24 ore: 59 (ieri 62). Calano ancora i ricoveri

Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 24 contro i 33 di ieri. Il tasso di positività oggi sale al 2 per cento (+0,7)

Il bollettino del 3 giugno

Oggi, 3 giugno, sono 1.968 i nuovi casi di Coronavirus contro i 2.897 di ieri su un totale di 4.225.163 contagi dall’inizio della pandemia. Le vittime oggi sono 59, ieri 62, il giorno prima 93: il numero dei decessi sale a 126.342, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Gli attualmente positivi sono 205.562 (ieri 210.050). La regione con il maggior incremento di contagi giornalieri è la Lombardia con 277 casi in 24 ore.

I dati di oggi 3 giugno 2021

La situazione negli ospedali

Negli ospedali sono ricoverate 5.717 persone (ieri 5.858, -141) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 892 pazienti (ieri 933, -41). Gli ingressi giornalieri in rianimazione oggi sono 24, ieri 33, il giorno prima 41. In isolamento domiciliare si trovano 198.953 persone (ieri 203.259), i dimessi e i guariti sono 3.893.259 (ieri 3.886.867, +6.392).

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 97.633 tamponi contro i 226.272 di ieri per un totale di 66.717.978 test dall’inizio della pandemia. Il tasso di positività oggi è del 2 per cento (+0,7), ieri dell’1,3, il giorno prima dell’1,1.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

