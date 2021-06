Omaggio al ‘Divin codino’, sui Navigli di Milano compare un murale gigante dedicato a Roberto Baggio

Proprio in questi giorni è in streaming il film dedicato alla vita del Pallone d’Oro ed ex numero 10 della Nazionale italiana di calcio

Il Divin codino è comparso sui Navigli di Milano. Un gigantesco murale è stato realizzato per omaggiare l’ex giocatore Roberto Baggio. Sarà una coincidenza, ma il disegno è stato inaugurato a pochi giorni dall’esordio del film prodotto da Netflix sulla sua vita da calciatore che ripercorre i momenti salienti del Pallone d’oro nonché ex numero 10 della Nazionale italiana di calcio. Nel corso della sua carriera, Baggio ha giocato in squadre come Fiorentina, Milan, Inter e Juve; ha preso parte a tre campionati mondiali, sfiorando la vittoria nel 1994: in quell’occasione fu uno dei tre azzurri a sbagliare il rigore nella partita, poi persa, contro il Brasile. Amato ma anche detestato, Baggio occupa la 16esima posizione – come primo italiano – nella classifica dei migliori calciatori del XX secolo pubblicata da World Soccer nel 1999. Nel 2004 Pelé lo inserisce nel Fifa 100, la lista dei 125 più grandi calciatori viventi.

