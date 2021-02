«Il Divin Codino» su Netflix, arriva il film su Roberto Baggio nel giorno del suo compleanno

Il biopic seguirà i 22 anni di carriera del calciatore italiano dal difficile esordio come giocatore alle divergenze con alcuni dei suoi allenatori

Non una data qualunque. La piattaforma streaming ha scelto il giorno del 54esimo compleanno di Roberto Baggio, il 18 febbraio, per annunciare che prossimamente arriverà un film sulla vita del campione italiano. Netflix aveva fatto trapelare i primi dettagli sul biopic dedicato al Pallone d’oro alla fine del 2019. Il film Il Divin Codino sarà la «cronistoria dei 22 anni di carriera della star del calcio Roberto Baggio che include il difficile esordio come giocatore e le divergenze con alcuni dei suoi allenatori», si legge nella la sinossi ufficiale.

Per ora, non si conosce ancora la data di uscita, anche se Netflix Italia ha fatto intendere che il film sarà disponibile presto. A interpretare Roberto Baggio sarà Andrea Arcangeli, apparso di recente nella serie Sky Romulus. Mentre dietro la macchina da presa ci sarà Letizia Lamartire. La regista, e compositrice, aveva già preso parte alla produzione Netflix Baby, di cui aveva girato alcuni episodi della seconda e terza stagione. Tra gli interpreti anche Andrea Pennacchi, che reciterà nei panni del padre del campione italiano, Florindo Baggio.

