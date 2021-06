Tennis, ecco i punti ‘truccati’ della partita di Sizikova, finita al centro dell’inchiesta sullo scandalo scommesse – Il video

Non c’è pace per il Roland Garros dopo che ieri sera la tennista russa Yana Sizikova è stata arrestata nell’ambito dell’inchiesta sullo scandalo scommesse. La numero 101 del mondo in doppio è al centro di un’inchiesta aperta lo scorso ottobre dalla procura di Parigi, i capi di imputazione sono la truffa e la corruzione sportiva in una vicenda di scommesse truccate. Il match incriminato è quello disputato con la compagna di squadra Madison Brengle al primo turno del torneo di doppio del 30 settembre scorso, sempre a Parigi. Dalle immagini si vede Sizikova sbagliare alcune battute di fila al quinto game del secondo set. Un errore che per gli inquirenti non è stato casuale, ma che sarebbe invece stato commesso per rispettare i pronostici che davano la coppia avversaria, Mitu-Tig, più quotata. Il match si è infatti concluso rispettato i pronostici di 7-6, 6-4 a favore della coppia rumena.

