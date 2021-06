Colpo di scena al Roland Garros, arrestata in campo la tennista russa Sizikova: «Ha perso intenzionalmente un match»

La tennista russa Yana Sizikova è stata arrestata, al Roland Garros, dopo la fine di un match in doppio con la partner Ekaterina Alexandrova, appena perso contro la coppia Ajla Tomljanovic-Storm Sanders (6/1, 6/1). Il fermo della Sizikova, avvenuto in campo, secondo un’esclusiva di Le Parisien è stato piuttosto movimentato, con il servizio di sicurezza del torneo che cercava di ostacolare i poliziotti. La tennista, 101/a mondiale in doppio, è al centro di un’inchiesta aperta lo scorso ottobre dalla procura di Parigi per truffa e corruzione sportiva in una vicenda di scommesse. Secondo le accuse, avrebbe perso intenzionalmente una partita di doppio. La atleta era finita al centro di indagini dopo una partita del primo turno nel doppio femminile giocata il 30 settembre a Parigi tra la coppia romena Mitu-Tig e quella russo-americana Sizikova-Brengle. Durante il match, due doppi folli, risultati decisivi per muovere gli equilibri dell’incontro, avevano destato dubbi negli investigatori che avevano rilevato anche un flusso anomalo di scommesse durante il confronto, soprattutto al quinto set quando in battuta c’era proprio la Sizikova.

