Scontro fra treni in Pakistan, almeno 30 vittime: diverse persone intrappolate nelle carrozze – Il video

Sono almeno 30 le vittime dell’incidente ferroviario che si è verificato oggi, 7 giugno, in Pakistan a Daharki, nella provincia sudorientale di Sindh. Decine i feriti, un numero imprecisato di passeggeri, invece, sarebbe ancora intrappolato nelle carrozze, come riferisce un portavoce delle Ferrovie nazionali. Al momento, da ciò che si apprende, sembra che un treno Intercity abbia travolto un treno espresso che era deragliato in precedenza.

Foto e video da Twitter | Annu Kaushik

Leggi anche: