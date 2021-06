Roma, l’ultimo acquisto è Maurizio Costanzo: sarà il responsabile delle strategie di comunicazione

Il miliardario Dan Friedkin, presidente della Roma da appena un anno, sta portando avanti una campagna acquisti ricca di colpi di scena. Dopo essersi assicurato sulla panchina José Mourinho, il californiano è riuscito a portare nell’As Roma un pilastro della televisione italiana. Maurizio Costanzo è il nuovo responsabile per le strategie di comunicazione della Roma. «Ho firmato un accordo con l’AS Roma come responsabile di strategie della comunicazione. Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. Sarà bello fare di una passione una professione», ha dichiarato il conduttore del popolare Maurizio Costanzo Show, proprietario anche di un’influente agenzia di comunicazione per aziende e personaggi pubblici.

Leggi anche: