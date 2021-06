Diritti tv, Sky offre a Dazn 500 milioni di euro a stagione per trasmettere tutta la Serie A

I giochi ormai sembravano fatti. In un’asta storica per il mercato dei diritti tv in Italia, Dazn aveva conquistato la fetta più grande del campionato di Serie A per i prossimi tre anni. Ora però un’anticipazione del Sole 24 Ore sembra rimettere le carte in tavola. Sky infatti avrebbe offerto a Dazn 500 milioni di euro a stagione per aggiungere al proprio palinsesto un canale satellitare dedicato proprio a Dazn. In questo modo Sky coprirebbe tutte le partite del campionato. Oltre a questo Sky avrebbe proposto di aggiungere l’app di Dazn al proprio pacchetto Sky Q. Non si conoscono bene i termini dell’offerta ma dalle prime informazioni sembra che questa abbia come scadenza venerdì 11 giugno, il giorno in cui cominceranno gli Europei di calcio.

Leggi anche: