Niente Europei per Pellegrini, il romanista deve fermarsi per infortunio. La Figc tenta il cambio all’ultimo: arriva Castrovilli

In attesa degli esiti degli accertamenti sul centrocampista della Roma, è in arrivo Castrovilli per una eventuale sostituzione nella rosa azzurra

Tegola sulla Nazionale di Mancini a poco più di 24 ore dal debutto agli Europei contro la Turchia. Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini, dopo la sessione di allenamento di ieri, ha riportato un problema al flessore della gamba sinistra. Pellegrini è stato sottoposto agli accertamenti del caso, per capire l’entità dell’infortunio e risulta avere una lesione muscolare che gli impedirebbe di partecipare all’Europeo. In via precauzionale, nelle scorse ore, è stato convocato a Roma Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, che potrebbe prendere il posto di Pellegrini. Intanto la Figc ha già contattato la Uefa per chiedere se sussistono le possibilità di sostituire dalla rosa Pellegrini con Castrovilli, dato l’infortunio del primo. Non è il primo caso che colpisce la nazionale azzurra. In precedenza, il ct Mancini aveva dovuto rinunciare al neroazzurro Stefano Sensi per un infortunio agli adduttori. Al suo posto è arrivato il centrocampista dell’Atalanta Matteo Pessina, dopo l’ok della Uefa.

Foto in copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

