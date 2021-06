Camilla, la ragazza morta dopo AstraZeneca, soffriva di patologia autoimmune. Era in cura con una terapia ormonale

Camilla Canepa soffriva di piastrinopenia autoimmune familiare. La ragazza di 18 anni morta dopo la vaccinazione volontaria con AstraZeneca a Sestri Levante, in occasione dell’open day over 18 assumeva una doppia terapia ormonale. Gli investigatori vogliono capire se le due patologie fossero state indicate nella scheda consegnata prima della somministrazione del vaccino, il 25 maggio. Tra i documenti che stanno acquisendo i militari anche le relazioni dei dirigenti medici del San Martino Pelosi e Brunetti. Martedì verrà dato l’incarico ai medici legali Luca Tatjana e Franco Piovella. Intanto gli organi della ragazza sono stati espiantati questa mattina. Secondo quanto appreso da Ansa, è già stato espiantato il fegato, destinato all’ospedale di Niguarda (Milano). Altri quattro organi verranno messi a disposizione del centro nazionale trapianti. Il direttore generale dall’ospedale, Giuffrida, lo ha definito «Un gesto ammirevole, un grande gesto d’amore», commentando la decisione dei genitori di Camilla di donarne gli organi.

La decisione dell’Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna gli Open Day già programmati, con tanto di prenotazione online vengono confermati, ma si faranno solo con la somministrazione di Pfizer e Moderna. Lo ha deciso la Regione «in via prudenziale, in attesa delle nuove indicazioni del Cts, che si chiede siano chiare e definitive, sull’impiego dei vaccini a vettore virale». AstraZeneca e Johnson & Johnson continueranno a essere impiegati solo per gli over 60 che non sono ancora stati vaccinati.

