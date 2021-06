Euro 2020, Turchia-Italia: tutto pronto all’Olimpico per l’esordio degli azzurri – La diretta

Un anno e mezzo dopo lo scoppio della pandemia da Coronavirus, lo sport prova a dettare il ritmo del ritorno alla normalità. All’Olimpico, gli azzurri guidati da Roberto Mancini incontreranno questa stasera la Turchia nella prima partita dell’Europeo di calcio. Tutto è pronto dunque nello stadio romano per la cerimonia inaugurale che vedrà protagonisti due campioni del passato recente della storia azzurra: Francesco Totti e Alessandro Nesta. Con loro, anche Andrea Bocelli, che canterà l’aria Nessun Dorma tratta dall’opera della Turandot. Allo stadio – che consentirà l’ingresso a circa 16 mila spettatori – presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Mancini: «C’è grande motivazione»

A poco meno di un’ora dal fischio d’inizio, il ct azzurro, Roberto Mancini, parlando dell’esordio azzurro ha dichiarato: «Manca poco, c’è grande motivazione». Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore italiano ha osservato come da parte della nazionale «c’è la soddisfazione di esserci, la soddisfazione della gente. Oggi è la prima partita dopo tanto tempo».

La formazione dell’Italia

Il ct Roberto Mancini ha confermato la formazione della vigilia. Questa sera l’Italia scenderà in campo con un 4-3-3. In difesa: G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; a centro campo: Barella, Jorginho, Locatelli; in attacco: Berardi, Immobile, Insigne. In panchina: Raspadori, Bastoni, Sirigu, Meret, Di Lorenzo, Belotti, Pessina, Emerson, Chiesa, Acerbi, Cristante, Bernardeschi.

