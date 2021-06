G7, al via il vertice. Johnson: «Un’occasione enorme per uscire dalla miseria della pandemia» – Foto e video

È iniziato oggi, 11 giugno, il summit del G7 a presidenza inglese organizzato in un resort di Carbis Bay, in Cornovaglia, nel sud del Paese. La tre giorni vedrà impegnati Mario Draghi (Italia), Joe Biden (Usa), Angela Merkel (Germania), Emmanuel Macron (Francia), Yoshihide Suga (Giappone), Justin Trudeau (Canada). Ai lavori partecipano anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Si tratta del primo vertice tra leader mondiali dall’inizio dell’emergenza Coronavirus: Johnson l’ha definito un’occasione «enorme» per accelerare l’uscita dei rispettivi Paesi e del mondo «dalla miseria della pandemia»

«Dobbiamo trarre lezione dalla pandemia e assicurare che alcuni degli errori che abbiamo senza dubbio commesso durante gli ultimi 18 mesi non si ripetano», ha detto il premier britannico. Prima dell’inizio del vertice, Johnson ha incontrato Draghi per un bilaterale di mezz’ora, un «confronto sulle esperienze dei rispettivi Paesi durante l’emergenza Covid-19». La passerella della ricezione formale dei diversi leader è avvenuta sulla spiaggia davanti al resort, con il mare di Cornovaglia sullo sfondo. Gli ospiti hanno scambiato tutti qualche parola con Johnson fra sorrisi e battute, prima di mettersi in posa per i fotografi.

Dal summit è atteso particolarmente l’annuncio della donazione, da parte dei 7 Paesi più industrializzati del mondo, di un miliardo di dosi di vaccini ai Paesi più poveri. Proprio Biden aveva messo l’accento sulla questione dei vaccini poco prima dell’inizio dei lavori, dopo che ieri, 10 giugno, aveva annunciato l’intenzione degli Usa di donare mezzo miliardo di dosi di Pfizer /BioNTech ai Paesi più in difficoltà. «In questo momento i nostri valori ci dicono che dobbiamo fare tutto il possibile per vaccinare il mondo contro il Covid 19», ha scritto a margine del summit.

Il via libera alla global tax

Oltre ai vaccini, l’altro argomento caldo del summit è la tassazione delle grandi aziende proposta dal presidente Usa Biden. Secondo quanto anticipato dalla Casa Bianca, i leader del G7 daranno il loro via libera a una global minimum tax di almeno il 15% sulle multinazionali.

Immagine di copertina: Ansa| Epa, Neil Hall

