Euro 2020, stasera Italia-Svizzera. Le formazioni ufficiali: Di Lorenzo in campo al posto di Florenzi

A Roma gli azzurri vanno alla ricerca della seconda vittoria dopo quella nel match inaugurale contro la Turchia. In caso di 3 punti, sarebbero già qualificati per gli ottavi di finale

Azzurri di nuovo in campo all’Olimpico, per la seconda partita del girone A di Euro 2020. Questa sera, la nazionale italiana sfida la Svizzera, dopo la vittoria per 3-0 contro la Turchia nel debutto degli Europei. Roberto Mancini punta ancora sul 4-3-3. L’unica differenza nell’undici iniziale rispetto alla partita di esordio è sulla fascia destra, con Di Lorenzo che prende il posto dell’acciaccato Florenzi. Ecco la formazione ufficiale: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Gli azzurri, in caso di vittoria, sarebbero matematicamente qualificati agli ottavi di finale. Di fronte, una Svizzera reduce dal pareggio per 1-1 con il Galles. Sulla panchina degli elvetici, l’Italia ritrova una vecchia conoscenza della Seria A, Vladimir Petkovic, che è stato allenatore della Lazio dal 2012 al 2014. Per la sfida con gli azzurri, il commissario tecnico della Svizzera ha scelto un 3-4-1-2: Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez; Shaqiri; Embolo, Seferovic.

