Richiami con vaccini diversi da AstraZeneca, la Lombardia sospende le seconde dosi per gli under 60: «Attendiamo un parere da Aifa»

Per tutelare la salute dei cittadini, fa sapere la Regione, sono state bloccate le seconde dosi per circa 93mila persone sotto i 60 anni

Dietrofront della regione Lombardia su AstraZeneca. Dopo che ieri la Regione aveva annunciato che, a seguito di quanto di disposto dal Cts, avrebbe proseguito con i richiami alle persone sotto i 60 anni con vaccini diversi da AstraZeneca, oggi arriva un ripensamento. «In attesa di una nota ufficiale del ministero della salute e di Aifa, competenti a rilasciare un parere scientifico, e allo scopo di tutelare quanto più possibile la salute dei cittadini e garantire i loro diritti», scrive la Regione, «la direzione generale Welfare ha deciso di sospendere cautelativamente i richiami eterologhi (quindi con un vaccino diverso) per tutti i cittadini under 60 che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca. Per chi ha più di 60 anni nulla cambia». Sono circa 93mila le persone sotto i 60 anni che a giugno dovranno fare il richiamo.

Insomma, Regione Lombardia non farà richiami agli under 60 che hanno già ricevuto AstraZeneca con un vaccino diverso da quello inglese, se prima non arriva un’indicazione ufficiale degli organi competenti. Tuttavia, l’Aifa ha già espresso un parere. Questo prevede che le persone sotto ai 60 anni che hanno già ricevuto la prima dose di AstraZeneca – circa 900mila persone – completino il ciclo vaccinale con una seconda dose di vaccino a mRna (Pfizer o Moderna), da somministrare a distanza di 8-12 settimane dalla prima dose». Regione Lombardia sembra però intenzionata ad aspettare un secondo parere più chiaro.

