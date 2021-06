Coronavirus, 26 decessi nelle ultime 24 ore. In leggero calo i nuovi ingressi in terapia intensiva

Il bollettino del 13 giugno

Sono 1.390 i casi da Coronavirus rilevati in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati diffusi dall’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute le nuove vittime sono 26, ieri 52. Per un bilancio di vittime che sali così a 127.002.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali si trovano attualmente ricoverate 3.542 persone in reparti non critici (ieri 3.655). Mentre sono 562 i pazienti in terapia intensiva (ieri 574). Nelle ultime 24 ore ci sono stati invece 20 ingressi in rianimazione, ieri 25.

Tamponi e tasso di positività

Sono 134.136 i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. In calo rispetto ai 212.966 di ieri. Il tasso di positività sale così dallo 0.8 all’1%.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

