Coronavirus, 52 vittime nelle ultime 24 ore (ieri 69). Stabili gli ingressi in terapia intensiva: +25 (ieri 21)

Il bollettino del 12 giugno

Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, e del ministero della Salute, sono 1.723 i casi da Coronavirus rilevati in Italia nelle ultime 24 ore. In calo rispetto ai 1.901 del giorno precedente. Dall’inizio del monitoraggio sulla pandemia sono stati individuati 4.243.482 casi. Mentre le vittime sono salite a 126.976: +52 nell’ultima giornata (ieri erano 69).

La situazione negli ospedali

Le gestione dell’epidemia da Coronavirus a livello ospedaliero, vede 3.655 persone attualmente ricoverate in reparti non critici (ieri 3.876). Mentre 574 si trovano in terapia intensiva (ieri 597). Nelle ultime 24 ore sono invece stati 25 gli ingressi in rianimazione (ieri 21).

Tamponi e tasso di positività

Nell’ultima giornata sono stati analizzati 212.966 tamponi. Un dato in calo rispetto ai 217.610 di ieri. Il tasso di positività passa così dallo 0.9% allo 0.8%.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

