Coronavirus, 69 vittime e 21 ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è a 0,9% (-0,1% rispetto a ieri)

Il bollettino dell’11 giugno

Individuati altri 1.901 contagi da Coronavirus in Italia, meno dei 2.079 del giorno precedente. In totale, i casi positivi registrati da quando è scoppiata l’emergenza sono 4.241.760. Per quanto riguarda le vittime, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute segnala che, nelle ultime 24 ore, sono morte 69 persone. Ieri, i decessi erano stati 88. Da febbraio 2020 ad oggi, sono decedute 126.924 persone nel Paese dopo aver contratto la Covid-19.

La situazione negli ospedali

I residenti in Italia che, in questo momento, hanno un’infezione in corso sono 165.239. La maggior parte di loro – 160.766 esattamente – si trova in isolamento domiciliare. Sono 3.876, invece, i pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari (ieri erano 4.153). In terapia intensiva, invece, sono assistite 597 persone (ieri erano 626). Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 21 nuovi ingressi in rianimazione, meno dei 30 rilevati il 10 giugno.

Tamponi e tasso di positività

Sono 217.610 i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, mentre il giorno precedente la quota di test ammontava a 205.335. Complessivamente, in Italia, sono stati eseguiti 68.257.459 tamponi da inizio pandemia. Scende il tasso di positività, che il 9 e il 10 giugno era rimasto stabile all’1,0%: oggi, 11 giugno, il parametro si attesta sullo 0,9%.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

