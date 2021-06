Spari in strada vicino a Roma, morti due bambini di 3 e 8 anni e un anziano: l’aggressore è barricato in casa

L’uomo è scappato e si è barricato in un appartamento del quartiere. «La situazione è gravissima», dice l’assessore regionale alla Sanità. «Pare che tutto sia nato da una futile lite», spiega invece il sindaco di Ardea

Momenti di terrore in strada ad Ardea, vicino a Roma, dove all’improvviso un uomo ha cominciato a sparare colpendo due bambini di 3 e 8 anni e un anziano. Tutti e tre sono deceduti. Stando alle prime informazioni, l’aggressore sarebbe un abitante della zona che si è barricato in un appartamento del quartiere. «La situazione è gravissima», ha detto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. «Pare che tutto sia nato da una futile lite», ha aggiunto invece il sindaco di Ardea Mario Savarese. Gli investigatori indagano sul movente della sparatoria: al momento non risulta alcun legame tra le vittime e l’omicida.

Tantissime le chiamate arrivate in quei momenti concitati al 112 che ha subito attivato i soccorsi. Sul posto i carabinieri di Ardea, Anzio e Pomezia. «Attenzione. Tutti chiusi in casa c’è una persona che spara nel consorzio», questo uno dei tanti appelli che stanno rimbalzando sui gruppi social di Colle Romito, il consorzio nel comune di Ardea, vicino Roma. «Rimanete a casa! Sembra ci sia una persona armata che gira per Colle Romito», scrive un altro utente.

