La minaccia della variante Delta, l’avvertimento di Galli con la citazione a sorpresa: «Vaccinatevi presto, l’inverno sta arrivando…»

Il responsabile di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano cita il Trono di Spade (“Winter is coming”) e mette tutti in allerta. «Il vero punto non è preoccuparsi del vaccino ma preoccuparsi del virus», spiega

«Avete presente nel Trono di Spade quando si dice “l’inverno sta arrivando”? Non voglio dire niente di questo genere, voglio dire che la variante delta l’abbiamo già in casa e la gente non vaccinata farebbe bene a vaccinarsi presto». Il professor Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano ha spiegato, nella puntata di ieri sera 15 giugno di Cartabianca (Rai 3), perché è necessario vaccinarsi subito, senza attendere ancora, visto il diffondersi di altre varianti del Covid. Chi non si è ancora vaccinato «metterebbe in sicurezza se stesso e ci eviterebbe il problema di dover affrontare nuovamente una situazione che non vogliamo affrontare. Con i vaccini possiamo avere una buona estate e un migliore autunno. Ma bisogna farli… Il vero punto non è preoccuparsi del vaccino ma preoccuparsi del virus», ha concluso.

Foto in copertina: ANSA/MATTEO BAZZI

Leggi anche: