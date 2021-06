Papa Francesco in monopattino: a Roma spunta il nuovo murale dell’artista Maupal

In via dei Tre Archi, nel cuore di Roma, nella zona di piazza Navona, è comparso un nuovo murale di Mauro Pallotta, in arte Maupal, che ritrae Papa Francesco in monopattino. Il titolo è EcoPope: si tratta di un’opera stencil dipinta su carta e poi incollata sul muro. La scelta del mezzo di trasporto – divenuto popolare nell’ultimo periodo anche grazie al bonus voluto dal Conte II – non è casuale, ma legata alle scelte ecologiche contro il traffico delle città. L’artista Maupal è uno degli esponenti più noti della street art – autore anche di opere ritraenti Donald Trump e la Regina Elisabetta. La sua prima opera street art risale al 2014: il “Super Pope”, a poca distanza dal Vaticano, che raffigura Bergoglio come superman, un uomo che sta modernizzando la Chiesa cattolica.

ANSA/ETTORE FERRARI | Murale realizzato nel 2014 sempre da Pallotta

Ieri la consegna del monopattino a Bergoglio

Proprio ieri Papa Francesco ha ricevuto in dono da parte di Assosharing, la prima associazione di categoria del comparto sharing mobility in Italia, un monopattino elettrico «simbolo dell’amore e del rispetto per l’ambiente urbano e incentivo per una mobilità più pulita e sostenibile». Il monopattino era rigorosamente di colore bianco e gli è stato consegnato durante una visita informale del presidente dell’associazione Matteo Tanzilli.

ANSA/VATICAN MEDIA | La consegna del monopattino al Papa

Foto in copertina: MAURO PALLOTTA/FACEBOOK/CRISTINA DE PAOLI

